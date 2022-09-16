"Нужна твердая рука и централизация". Корниенко заявил, что на деоккупированных территориях необходимы военные администрации

Корниенко о ситуации в освобожденных районах: Нужно решать это, как говорится, очень жестко Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

"Есть вопросы, потому что не сказал бы, что там органы местного самоуправления в наилучшем состоянии после этих событий. К сожалению, есть примеры и коллаборационизма, есть примеры побега наших должностных лиц, и местных депутатов, и мэров. Поэтому нужно решать это, как говорится, очень жестко. И, наверное, говорить все-таки о введении военных администраций в этих населенных пунктах", – заявил Корниенко.

По его словам, за время полномасштабного вторжения власти увидели, что механизм военных администраций работает: "он эффективный, он защищенный абсолютно от каких-либо злоупотреблений".

"Точно нужна сейчас там твердая рука и централизация определенная для того, чтобы быстро возобновить жизнедеятельность этих территорий, все социальных служб и государственных услуг там", – подчеркнул политик. Первый вице-спикер уточнил, что передачу полномочий главам местных администраций осуществляет Верховная Рада по представлению президента Украины. Корниенко также отметил, что правительство параллельно разрабатывает законопроект об освобожденных территориях. Он рассказал, что 15 сентября по вопросу восстановления освобожденных территорий Украины состоялось совещание, инициированное народными депутатами. Оно прошло на базе Министерства развития общин и территорий Украины при участии представителей Министерства реинтеграции и представителей профильного вице-премьера.