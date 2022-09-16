ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужна твердая рука и централизация". Корниенко заявил, что на деоккупированных территориях необходимы военные администрации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корниенко о ситуации в освобожденных районах: Нужно решать это, как говорится, очень жестко
Корниенко о ситуации в освобожденных районах: Нужно решать это, как говорится, очень жестко
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на освобожденных от российской оккупации территориях Украины необходимо вводить военные администрации. Об этом он сказал 15 сентября в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".

"Есть вопросы, потому что не сказал бы, что там органы местного самоуправления в наилучшем состоянии после этих событий. К сожалению, есть примеры и коллаборационизма, есть примеры побега наших должностных лиц, и местных депутатов, и мэров. Поэтому нужно решать это, как говорится, очень жестко. И, наверное, говорить все-таки о введении военных администраций в этих населенных пунктах", – заявил Корниенко.

По его словам, за время полномасштабного вторжения власти увидели, что механизм военных администраций работает: "он эффективный, он защищенный абсолютно от каких-либо злоупотреблений".

"Точно нужна сейчас там твердая рука и централизация определенная для того, чтобы быстро возобновить жизнедеятельность этих территорий, все социальных служб и государственных услуг там", – подчеркнул политик.

Первый вице-спикер уточнил, что передачу полномочий главам местных администраций осуществляет Верховная Рада по представлению президента Украины.

Корниенко также отметил, что правительство параллельно разрабатывает законопроект об освобожденных территориях.

Он рассказал, что 15 сентября по вопросу восстановления освобожденных территорий Украины состоялось совещание, инициированное народными депутатами. Оно прошло на базе Министерства развития общин и территорий Украины при участии представителей Министерства реинтеграции и представителей профильного вице-премьера.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Украинские военные также освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Теги: Верховная Рада, самоуправление, военно-гражданская администрация, реинтеграция, война России против Украины, Александр Корниенко, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (137614)
2
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (94318)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (92798)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (54988)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (48354)
6
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (33865)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20603)
8
"Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео (17477)
 
 
 
 