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Мэр Славянска пошел служить в армию, чтобы иметь право возглавить военно-гражданскую администрацию

Лях просил президента о создании военно-гражданской администрации в Славянске
Лях просил президента о создании военно-гражданской администрации в Славянске
Фото: Вадим Лях / Facebook

Городской голова Славянска Вадим Лях пошел на военную службу. Об этом сообщил на пресс-конференции 7 июля председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, пишут "Новости Донбасса".

По его словам, служба в армии – одно из условий для тех, кто претендует на пост главы военно-гражданской администрации.

"Он мобилизован… Есть определенная процедура, как человека командируют из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию", – сказал Кириленко. 

Он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска, заявив, что "все будет по процедуре", и если такое решение будет принято, то "первыми об этом узнают представители СМИ".

Кириленко также сообщил, что процедура согласования кандидатов на должность главы ВГА Славянска продолжается.

Контекст:

Лях был избран городским головой Славянска в 2015 году, в 2020 его переизбрали.

О создании военно-гражданской администрации в Славянске сам Лях просил президента в апреле 2021 года. Он заявлял, что депутаты горсовета, представляющие большинство, не избрали секретаря горсовета и не приняли бюджет.

"Мне не дают нормально работать, шантажируют... Депутаты от большинства хотят введения ВГА? Я пойду навстречу их желанию. К сожалению, на сегодня нет другого выхода – Славянску нужна перезагрузка. Я обращаюсь с письмом к председателю Донецкой ОГА Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета. А на промежуточный период – возможность введения военно-гражданской администрации", – заявлял тогда Лях в Facebook.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.

Теги: армия, Славянск, военно-гражданская администрация, Павел Кириленко, Вадим Лях
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