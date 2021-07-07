Мэр Славянска пошел служить в армию, чтобы иметь право возглавить военно-гражданскую администрацию

По его словам, служба в армии – одно из условий для тех, кто претендует на пост главы военно-гражданской администрации.

"Он мобилизован… Есть определенная процедура, как человека командируют из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию", – сказал Кириленко.

Он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска, заявив, что "все будет по процедуре", и если такое решение будет принято, то "первыми об этом узнают представители СМИ".

Кириленко также сообщил, что процедура согласования кандидатов на должность главы ВГА Славянска продолжается.