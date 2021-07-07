Мэр Славянска пошел служить в армию, чтобы иметь право возглавить военно-гражданскую администрацию

По его словам, служба в армии – одно из условий для тех, кто претендует на пост главы военно-гражданской администрации.
"Он мобилизован… Есть определенная процедура, как человека командируют из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию", – сказал Кириленко.
Он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска, заявив, что "все будет по процедуре", и если такое решение будет принято, то "первыми об этом узнают представители СМИ".
Кириленко также сообщил, что процедура согласования кандидатов на должность главы ВГА Славянска продолжается.
Лях был избран городским головой Славянска в 2015 году, в 2020 его переизбрали.
О создании военно-гражданской администрации в Славянске сам Лях просил президента в апреле 2021 года. Он заявлял, что депутаты горсовета, представляющие большинство, не избрали секретаря горсовета и не приняли бюджет.
"Мне не дают нормально работать, шантажируют... Депутаты от большинства хотят введения ВГА? Я пойду навстречу их желанию. К сожалению, на сегодня нет другого выхода – Славянску нужна перезагрузка. Я обращаюсь с письмом к председателю Донецкой ОГА Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета. А на промежуточный период – возможность введения военно-гражданской администрации", – заявлял тогда Лях в Facebook.
26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.