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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные администрации в освобожденных городах заработают через одну-две недели – Вениславский

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Вениславский: Военные администрации будут работать до полноценного восстановления местного самоуправления
Вениславский: Военные администрации будут работать до полноценного восстановления местного самоуправления
Фото: sluga-narodu.com

Органы власти на освобожденных от оккупантов территориях будут готовы начать работу через несколько недель. Об заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, возврат управленческих функций в этих населенных пунктах определяется законодательством о правовом статусе военных администраций и порядке назначения их руководителей.

"Во всех административно-территориальных единицах, освобожденных от российской оккупации, будут определены руководители военных администраций, которые на переходной период, пока там не будет полностью восстановлена вся система власти и органов местного самоуправления, будут осуществлять управленческие функции", – сказал Вениславский.

Он отметил, что на запуск работы военным администрациям понадобятся одна-две недели. За это время должна быть обеспечена охрана правопорядка, а также выявлены и "зачищены" все оккупанты.

"Это наступит очень быстро. Я думаю, на протяжении следующих одной-двух недель мы уже увидим функционирование на территориях, которые были освобождены, полноценных военных администраций", – сказал нардеп.

Контекст:

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, самоуправление, война России против Украины, Федор Вениславский
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