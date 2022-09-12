Военные администрации в освобожденных городах заработают через одну-две недели – Вениславский

По его словам, возврат управленческих функций в этих населенных пунктах определяется законодательством о правовом статусе военных администраций и порядке назначения их руководителей.

"Во всех административно-территориальных единицах, освобожденных от российской оккупации, будут определены руководители военных администраций, которые на переходной период, пока там не будет полностью восстановлена вся система власти и органов местного самоуправления, будут осуществлять управленческие функции", – сказал Вениславский.

Он отметил, что на запуск работы военным администрациям понадобятся одна-две недели. За это время должна быть обеспечена охрана правопорядка, а также выявлены и "зачищены" все оккупанты.

"Это наступит очень быстро. Я думаю, на протяжении следующих одной-двух недель мы уже увидим функционирование на территориях, которые были освобождены, полноценных военных администраций", – сказал нардеп.