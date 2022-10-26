Зенитчики ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 оккупантов в Херсонской области – воздушное командование "Юг"

Об этом 26 октября в Facebook сообщило воздушное командование "Юг" ВСУ.
"Около 17.00 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
С момента вторжения в Украину была подтверждена потеря не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 – более 25% парка ВВС России (90 вертолетов), сообщили в британской разведке 25 октября.
В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 октября украинские военные сбили 248 российских вертолетов.