Зенитчики ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 оккупантов в Херсонской области – воздушное командование "Юг"

По данным Генштаба ВСУ на 26 октября, украинские военные сбили 248 российских вертолетов Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом 26 октября в Facebook сообщило воздушное командование "Юг" ВСУ.

"Около 17.00 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

С момента вторжения в Украину была подтверждена потеря не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 – более 25% парка ВВС России (90 вертолетов), сообщили в британской разведке 25 октября.

В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

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