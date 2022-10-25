В британской разведке рассказали, почему ВСУ стали регулярно сбивать российские вертолеты

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 октября украинские военные сбили 248 российских вертолетов Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

По данным британского ведомства, с момента вторжения в Украину была подтверждена потеря не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 HOKUM. Это более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52.

"Российские ударные вертолеты, скорее всего, пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)… России по-прежнему не удается получить достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную непосредственную авиационную поддержку самолетами рядом с линией фронта", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/xz5YZDfgkT — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 25, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)