В британской разведке рассказали, почему ВСУ стали регулярно сбивать российские вертолеты

По данным британского ведомства, с момента вторжения в Украину была подтверждена потеря не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 HOKUM. Это более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52.
"Российские ударные вертолеты, скорее всего, пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)… России по-прежнему не удается получить достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную непосредственную авиационную поддержку самолетами рядом с линией фронта", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/bZmLpOMrm8
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/xz5YZDfgkT
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 октября украинские военные сбили 248 российских вертолетов (три из них за последние сутки) и 271 самолет оккупантов.