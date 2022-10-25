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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке рассказали, почему ВСУ стали регулярно сбивать российские вертолеты

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 октября украинские военные сбили 248 российских вертолетов
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 октября украинские военные сбили 248 российских вертолетов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Артиллерийские боеприпасы российских оккупантов на исходе, поэтому для поддержки пехоты им приходится активнее использовать вертолеты. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованной 25 октября в Twitter министерства обороны страны.

По данным британского ведомства, с момента вторжения в Украину была подтверждена потеря не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 HOKUM. Это более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52.

"Российские ударные вертолеты, скорее всего, пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)… России по-прежнему не удается получить достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную непосредственную авиационную поддержку самолетами рядом с линией фронта", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 октября украинские военные сбили 248 российских вертолетов (три из них за последние сутки) и 271 самолет оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, вертолет, самолеты, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины
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