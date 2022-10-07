ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

ВСУ сбили еще один российский вертолет Фото: EPA

"7 октября, около 8.00, на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", – сообщили в командовании.