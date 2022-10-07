ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

"7 октября, около 8.00, на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", – сообщили в командовании.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 6 октября, составили около 61 330 военных, 2449 танков, 266 самолетов, 232 вертолета, 1047 беспилотников оперативно-тактического уровня и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".