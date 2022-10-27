В Херсонской области задержали четверых членов "избиркомов" с псевдореферендума оккупантов – Офис генпрокурора

По данным следствия, четверо жительниц Бериславского района согласились участвовать в работе "избирательной комиссии" на фейковом референдуме.

"С 23-го по 27 сентября подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с "бюллетенями" и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдоволеизъявления они передали "бюллетени" так называемой "главе избирательной комиссии" для последующего подсчета результатов", – говорится в сообщении.

Женщинам объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Они арестованы.

В ведомстве отметили, что подозреваемых задержали на освобожденной от российских оккупантов территории.