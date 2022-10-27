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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области задержали четверых членов "избиркомов" с псевдореферендума оккупантов – Офис генпрокурора

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Женщин задержали на освобожденной от оккупантов территории
Женщин задержали на освобожденной от оккупантов территории
Фото: gp.gov.ua

Украинское следствие объявило о подозрении четверым участницам псевдореферендума российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 27 октября.

По данным следствия, четверо жительниц Бериславского района согласились участвовать в работе "избирательной комиссии" на фейковом референдуме.

"С 23-го по 27 сентября подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с "бюллетенями" и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдоволеизъявления они передали "бюллетени" так называемой "главе избирательной комиссии" для последующего подсчета результатов", – говорится в сообщении.

Женщинам объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Они арестованы.

В ведомстве отметили, что подозреваемых задержали на освобожденной от российских оккупантов территории.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: референдум, Херсонская область, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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