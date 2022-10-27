В Херсонской области задержали четверых членов "избиркомов" с псевдореферендума оккупантов – Офис генпрокурора

По данным следствия, четверо жительниц Бериславского района согласились участвовать в работе "избирательной комиссии" на фейковом референдуме.
"С 23-го по 27 сентября подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с "бюллетенями" и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдоволеизъявления они передали "бюллетени" так называемой "главе избирательной комиссии" для последующего подсчета результатов", – говорится в сообщении.
Женщинам объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Они арестованы.
В ведомстве отметили, что подозреваемых задержали на освобожденной от российских оккупантов территории.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.