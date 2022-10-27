"Будем помогать". В Генштабе ВСУ заявили, что готовы к очередной перегруппировке войск оккупантов на херсонском направлении

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Есть разнообразная информация, что враг накапливает или отводит какие-то подразделения... Существует множество индикаторов, на основе которых мы можем понять дальнейшие намерения врага... Это и отвод определенных частей, и замена их на новые, перемещение подразделений артиллерии для прикрытия отхода войск, перемещение подразделений противовоздушной обороны… Перемещение пунктов управления, прежде всего", – сказал Громов.
Он отметил, что оккупанты на херсонском направлении испытывают проблемы с логистическим обеспечением из-за огневого контроля ВСУ переправ через реку Днепр.
"[Противник] может принять некоторые решения… Мы готовы к тому, что он осуществит очередную перегруппировку войск… Мы будем помогать ему в этом… Конкретных планов [военно-политического руководства РФ] мы не знаем. Но под каждое действие противника, под каждый вариант, мы планируем свое противодействие", – резюмировал Громов.
Российские войска, несмотря на постоянный огневой контроль ВСУ, создали в Херсонской области укрепленные рубежи обороны и перебросили туда в том числе элитные подразделения, сообщила 26 октября начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. По всей вероятности, оккупанты получили задачу держаться до последнего, отметила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
ВСУ на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.