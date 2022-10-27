"Будем помогать". В Генштабе ВСУ заявили, что готовы к очередной перегруппировке войск оккупантов на херсонском направлении

Под каждое действие оккупантов на херсонском направлении Генштаб ВСУ планирует свое противодействие, отметил Громов Фото: EPA

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Есть разнообразная информация, что враг накапливает или отводит какие-то подразделения... Существует множество индикаторов, на основе которых мы можем понять дальнейшие намерения врага... Это и отвод определенных частей, и замена их на новые, перемещение подразделений артиллерии для прикрытия отхода войск, перемещение подразделений противовоздушной обороны… Перемещение пунктов управления, прежде всего", – сказал Громов.

Он отметил, что оккупанты на херсонском направлении испытывают проблемы с логистическим обеспечением из-за огневого контроля ВСУ переправ через реку Днепр.

"[Противник] может принять некоторые решения… Мы готовы к тому, что он осуществит очередную перегруппировку войск… Мы будем помогать ему в этом… Конкретных планов [военно-политического руководства РФ] мы не знаем. Но под каждое действие противника, под каждый вариант, мы планируем свое противодействие", – резюмировал Громов.

Российские войска, несмотря на постоянный огневой контроль ВСУ, создали в Херсонской области укрепленные рубежи обороны и перебросили туда в том числе элитные подразделения, сообщила 26 октября начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. По всей вероятности, оккупанты получили задачу держаться до последнего, отметила она.

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