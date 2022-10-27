Буданов рассказал, когда Россия ускорит вывод войск с юга Украины

По информации Буданова, оккупанты завозят в Херсон своих мобилизованных для защиты города от ВСУ Фото: gur.gov.ua

Глава ГУР МО рассказал, что оккупанты готовятся к уличным боям и, вероятно, используют мобилизованных как "пушечное мясо".

В то же время, подчеркнул Буданов, Россия вывозит своих марионеток из Херсона и близлежащих районов. Он добавил, что Москва отдает себе отчет во всей сложности ситуации, в которой оказались российские войска на юге Украины и не хочет, чтобы они попали в полное окружение.

Буданов добавил, что вывод РФ ускорится, когда Украина возьмет под свой артиллерийский огневой контроль дамбу Каховской ГЭС в Новой Каховке.

Поэтому, подчеркнул он, все украинские боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки.