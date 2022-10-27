Буданов рассказал, когда Россия ускорит вывод войск с юга Украины

Глава ГУР МО рассказал, что оккупанты готовятся к уличным боям и, вероятно, используют мобилизованных как "пушечное мясо".
В то же время, подчеркнул Буданов, Россия вывозит своих марионеток из Херсона и близлежащих районов. Он добавил, что Москва отдает себе отчет во всей сложности ситуации, в которой оказались российские войска на юге Украины и не хочет, чтобы они попали в полное окружение.
Буданов добавил, что вывод РФ ускорится, когда Украина возьмет под свой артиллерийский огневой контроль дамбу Каховской ГЭС в Новой Каховке.
Поэтому, подчеркнул он, все украинские боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.