В Новой Каховке оккупанты заваривают канализационные люки, чтобы не проникли ДРГ – СМИ

Такие средства безопасности свидетельствуют о подготовке россиян к уличным боям в городе, говорится в сообщении. Отмечается, что массовое заваривание люков подвергает местных опасности, потому что это перекрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям.

В то же время продолжается расселение новоприбывших российских военных по квартирам пустых помещений, владельцы которых покинули город из-за оккупации.