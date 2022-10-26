В Новой Каховке оккупанты заваривают канализационные люки, чтобы не проникли ДРГ – СМИ

Такие средства безопасности свидетельствуют о подготовке россиян к уличным боям в городе, говорится в сообщении. Отмечается, что массовое заваривание люков подвергает местных опасности, потому что это перекрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям.
В то же время продолжается расселение новоприбывших российских военных по квартирам пустых помещений, владельцы которых покинули город из-за оккупации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Из-за дождей продвижение ВСУ на юге замедлилось, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников 25 октября.