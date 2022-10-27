Вероятно, российские войска получили задачу держать Херсон до последнего – Гуменюк

Комментируя контрнаступление ВСУ, Гуменюк заявила, что защитники Украины продолжают активную работу. Она уточнила, что контрнаступление – это не просто "продвижение вперед", но и также истощение врага, ухудшение его логистики. В качестве примера она напомнила, что на южном направлении с начала недели были уничтожены четыре вражеских склада с боеприпасами и сбиты четыре ударных вертолета Ка-52.

"Объявить сейчас о каких-то освобожденных территориях мы не можем, в том числе потому, что ведем работу по правому берегу. На левом остается враг, там довольно мощные и укрепленные позиции. Мы [обнародовав информацию] обозначим места, где они смогут наносить поражения [ВСУ]. Эта часть военной операции снова требует информационной тишины", – предупредила она.

Гуменюк уточнила, что оккупанты укрепили оборону Херсона в том числе десантно-штурмовыми подразделениями и десантно-парашютными полками. Российские войска, которых, по ее словам, на херсонском направлении все еще много, выстраивают новые рубежи обороны и готовятся держать единственный захваченный ими областной центр Украины.

"Мы отдаем себе отчет, что такая тройная угроза их неудачи – после [крейсера] "Москвы" и [острова] Змеиного еще и [потерять] Херсон – это будет критический переломный момент для империи. По всей вероятности, они получили задачу держаться до последнего", – подытожила Гуменюк.