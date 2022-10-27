Вероятно, российские войска получили задачу держать Херсон до последнего – Гуменюк

Комментируя контрнаступление ВСУ, Гуменюк заявила, что защитники Украины продолжают активную работу. Она уточнила, что контрнаступление – это не просто "продвижение вперед", но и также истощение врага, ухудшение его логистики. В качестве примера она напомнила, что на южном направлении с начала недели были уничтожены четыре вражеских склада с боеприпасами и сбиты четыре ударных вертолета Ка-52.
"Объявить сейчас о каких-то освобожденных территориях мы не можем, в том числе потому, что ведем работу по правому берегу. На левом остается враг, там довольно мощные и укрепленные позиции. Мы [обнародовав информацию] обозначим места, где они смогут наносить поражения [ВСУ]. Эта часть военной операции снова требует информационной тишины", – предупредила она.
Гуменюк уточнила, что оккупанты укрепили оборону Херсона в том числе десантно-штурмовыми подразделениями и десантно-парашютными полками. Российские войска, которых, по ее словам, на херсонском направлении все еще много, выстраивают новые рубежи обороны и готовятся держать единственный захваченный ими областной центр Украины.
"Мы отдаем себе отчет, что такая тройная угроза их неудачи – после [крейсера] "Москвы" и [острова] Змеиного еще и [потерять] Херсон – это будет критический переломный момент для империи. По всей вероятности, они получили задачу держаться до последнего", – подытожила Гуменюк.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.