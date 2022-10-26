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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли из Херсона останки князя Потемкина

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Сальдо рассказал о вывозе памятников из Херсона
Сальдо рассказал о вывозе памятников из Херсона
Скриншот: Владимир Сальдо / Telegram

Оккупанты вывезли останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма в Херсоне и памятник ему. Об этом заявил главарь херсонских коллаборантов Владимир Сальдо в эфире канала "Крым 24", интервью он опубликовал в Telegram 26 октября.

По его словам, на левый берег Херсонской области также вывезли и другие памятники.

"Мы перевезли памятник [адмиралу Федору] Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также [полководцу Александру] Суворову и [военачальнику Василию] Маргелову", – сказал он.

Сальдо добавил, что к настоящему моменту на левый берег Херсона уже переместились свыше 70 тыс. человек.

После того как стало известно о пропаже памятника Потемкину, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook задавался вопросом, украдут ли оккупанты и останки князя.

Фаворит императрицы Екатерины II князь Григорий Потемкин считается основателем Херсона. Там его похоронили 23 ноября 1791 года в основанном им же соборе.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Владимир Сальдо, российские оккупанты
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