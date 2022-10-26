Оккупанты вывезли из Херсона останки князя Потемкина

По его словам, на левый берег Херсонской области также вывезли и другие памятники.

"Мы перевезли памятник [адмиралу Федору] Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также [полководцу Александру] Суворову и [военачальнику Василию] Маргелову", – сказал он.

Сальдо добавил, что к настоящему моменту на левый берег Херсона уже переместились свыше 70 тыс. человек.

После того как стало известно о пропаже памятника Потемкину, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook задавался вопросом, украдут ли оккупанты и останки князя.

Фаворит императрицы Екатерины II князь Григорий Потемкин считается основателем Херсона. Там его похоронили 23 ноября 1791 года в основанном им же соборе.