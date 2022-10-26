Оккупанты вывезли из Херсона останки князя Потемкина

По его словам, на левый берег Херсонской области также вывезли и другие памятники.
"Мы перевезли памятник [адмиралу Федору] Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также [полководцу Александру] Суворову и [военачальнику Василию] Маргелову", – сказал он.
Сальдо добавил, что к настоящему моменту на левый берег Херсона уже переместились свыше 70 тыс. человек.
После того как стало известно о пропаже памятника Потемкину, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook задавался вопросом, украдут ли оккупанты и останки князя.
Фаворит императрицы Екатерины II князь Григорий Потемкин считается основателем Херсона. Там его похоронили 23 ноября 1791 года в основанном им же соборе.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.