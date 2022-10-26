Оккупанты демонтировали и вывезли из Херсона третий памятник

"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин. Осталось россиянам только его останки украсть из собора, интересно заберут ли?" – отметил он.

Изначально памятник Потемкину в Херсоне находился в центре сквера имени Потемкина. Он был создан в 1831 году, а в конце 1836-м его установили в Херсоне. В начале 1944 года памятник исчез вместе с отступающими фашистами. В декабре 2003 года к празднованию 225-летней годовщины города, памятник Потемкину-Таврическому восстановили.