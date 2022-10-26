Оккупанты демонтировали и вывезли из Херсона третий памятник

"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин. Осталось россиянам только его останки украсть из собора, интересно заберут ли?" – отметил он.
Изначально памятник Потемкину в Херсоне находился в центре сквера имени Потемкина. Он был создан в 1831 году, а в конце 1836-м его установили в Херсоне. В начале 1944 года памятник исчез вместе с отступающими фашистами. В декабре 2003 года к празднованию 225-летней годовщины города, памятник Потемкину-Таврическому восстановили.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.