ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты демонтировали и вывезли из Херсона третий памятник

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Памятник вывезли в неизвестном направлении
Памятник вывезли в неизвестном направлении
Фото: korabelov.info

Россияне демонтировали в Херсоне памятник Григорию Потемкину. Это уже третий монумент, вывезенный россиянами из оккупированного города. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин. Осталось россиянам только его останки украсть из собора, интересно заберут ли?" – отметил он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02Z6Je5ViJpiuTQpjfqiyBDmADi5zMVPKqTBYA99L98FFyPhzdh1fcm5bN4xoT6PDTl

Изначально памятник Потемкину в Херсоне находился в центре сквера имени Потемкина. Он был создан в 1831 году, а в конце 1836-м его установили в Херсоне. В начале 1944 года памятник исчез вместе с отступающими фашистами. В декабре 2003 года к празднованию 225-летней годовщины города, памятник Потемкину-Таврическому восстановили.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, памятник, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  Канье Уэст заявил, Тарантино украл у него идею фильма
  Канье Уэст заявил, Тарантино украл у него идею фильма
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя
"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу
Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста
Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста
"Будут рекорды кассовых сборов, награды". Конор Макгрегор намерен подвинуть голливудских звезд
"Будут рекорды кассовых сборов, награды". Конор Макгрегор намерен подвинуть голливудских звезд
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (168507)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (157256)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (134112)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (124226)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66819) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (52698)
7
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (45262)
8
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (41529)
 
 
 
 