Российским оккупантам не хватает теплых вещей, они крадут и мародерствуют – Генштаб ВСУ

"Остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев краж и мародерства на временно занятой территории Херсонской области", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, оккупационные войска имеют военную технику в неудовлетворительном состоянии, в том числе снятую с хранения, и это приводит к дезертирству и сдаче в плен.

"По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, которую оккупанты направили на донецкое и новопавловское направления, ограничено пригодна или полностью непригодна к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе отметили, что доставленные в Украину мобилизованные россияне "не прошли соответствующую подготовку, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения" и это приводит к "значительным потерям противника в живой силе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)