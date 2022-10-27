Российским оккупантам не хватает теплых вещей, они крадут и мародерствуют – Генштаб ВСУ

"Остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев краж и мародерства на временно занятой территории Херсонской области", – говорится в сообщении.
Также, по данным украинских военных, оккупационные войска имеют военную технику в неудовлетворительном состоянии, в том числе снятую с хранения, и это приводит к дезертирству и сдаче в плен.
"По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, которую оккупанты направили на донецкое и новопавловское направления, ограничено пригодна или полностью непригодна к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62", – объяснили в ВСУ.
В Генштабе отметили, что доставленные в Украину мобилизованные россияне "не прошли соответствующую подготовку, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения" и это приводит к "значительным потерям противника в живой силе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, в Украине уже погибло более 69 тыс. оккупантов.