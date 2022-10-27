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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели – Генштаб ВСУ

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Мобилизованных россиян могут направить как на доукомплектацию, так и для формирования полностью новых подразделений, отметил Громов
Мобилизованных россиян могут направить как на доукомплектацию, так и для формирования полностью новых подразделений, отметил Громов
Фото: EPA

Несмотря на заявления Кремля о завершении так называемой частичной мобилизации в России, на практике мобилизационные мероприятия продолжаются.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, свернуты только публичные мероприятия по призыву.

"В то время… процесс вручения повесток по месту жительства или работы военнообязанных продолжается. Основное задействование мобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через полторы-две недели: вероятно, для сдерживания наших действий на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления других участков фронта", – сказал Громов.

Он добавил, что часть мобилизованных россиян могут направить на доукомплектацию подразделений, в первую очередь тех, которые понесли значительные потери в Украине.

"Из другой части мобилизованных планируется сформировать полностью новые подразделения. В частности, танковые, мотострелковые, артиллерийские полки и другие", – отметил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов, россияне
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