Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели – Генштаб ВСУ

Мобилизованных россиян могут направить как на доукомплектацию, так и для формирования полностью новых подразделений, отметил Громов Фото: EPA

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, свернуты только публичные мероприятия по призыву.

"В то время… процесс вручения повесток по месту жительства или работы военнообязанных продолжается. Основное задействование мобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через полторы-две недели: вероятно, для сдерживания наших действий на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления других участков фронта", – сказал Громов.

Он добавил, что часть мобилизованных россиян могут направить на доукомплектацию подразделений, в первую очередь тех, которые понесли значительные потери в Украине.

"Из другой части мобилизованных планируется сформировать полностью новые подразделения. В частности, танковые, мотострелковые, артиллерийские полки и другие", – отметил Громов.

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