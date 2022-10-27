В Запорожскую область прибыли российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что враг продолжает работу по восполнению понесенных в Украине потерь Фото: ЕРА

"На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что враг продолжает работу по восполнению понесенных в Украине потерь.

"По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилования и сбыт наркотических средств", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)