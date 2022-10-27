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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожскую область прибыли российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что враг продолжает работу по восполнению понесенных в Украине потерь
В Генштабе отметили, что враг продолжает работу по восполнению понесенных в Украине потерь
Фото: ЕРА

На оккупированную территорию Запорожской области прибыли недавно мобилизованные российские военные. Об этом 27 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что враг продолжает работу по восполнению понесенных в Украине потерь.

"По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилования и сбыт наркотических средств", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kHZRiptffBN4R34DJZdaqFTKVTwQc6MaGB7xTuL5acsP66ARUTUP3ZpKrDCaPnzdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, военные, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, российские военные
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