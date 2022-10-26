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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Приставил пистолет к виску и оскорблял. Мобилизованный оккупант рассказал, как им после отступления под Сватово угрожал российский генерал Лапин – росСМИ

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Боевой дух мобилизованных оккупантов на низком уровне, командиры угрозами пытаются заставить их воевать
Боевой дух мобилизованных оккупантов – на низком уровне, командиры угрозами пытаются заставить их воевать
Фото: EPA

Командующий группировкой войск РФ в Украине генерал-полковник Александр Лапин угрожал пистолетом командиру одного из подразделений мобилизованных оккупантов, которое без приказа отступило с передовой в Луганской области. Об этом 26 октября сообщило в Telegram российское издание "Сота".

Изданию об инциденте рассказал мобилизованный из Москвы, имя которого известно редакции, но не раскрывается. Как сообщает "Сота", москвич был мобилизован 22 сентября, а уже 7 октября был отправлен в Украину.

По признанию мобилизованного, он получил ржавый автомат и не прошел обучение, "кроме одного дня стрельб". Его и сослуживцев отправили на оккупированную Россией территорию Украины, в район города Сватово Луганской области.

Подразделение, попавшее на передовую, провело под обстрелами полтора дня, в результате чего были убиты не меньше 10 человек, пишет "Сота". В результате москвич и его сослуживцы решили отступить в Сватово.

"Так как не было никаких офицеров и командования, поставили себе задачу найти штаб и спросить про дальнейшие действия. Стояли мы на заправке, к нам приехал генерал-полковник Лапин со своей личной охраной. Узнав ситуацию об отступлении, генерал-полковник Лапин приставил пистолет к голове командира пятой роты лейтенанта В. с требованием идти обратно, а также от него звучало очень много оскорблений в наш адрес ("предатели", "дезертиры" и очень много бранных слов)", – цитирует жалобу москвича "Сота".

Позднее, пишет "Сота", Лапин уехал, а с мобилизованными общался некий полковник Румянцев. Военнослужащие попросили у него еды и воды, на что он ответил: "Такая падаль, как вы, не должна ни жрать, ни пить, ни спать".

Мобилизованный оккупант рассказал, что полковник отправил их спать в лес, а на утро приехал пьяным и снова оскорблял и унижал их. После этого Румянцев все же привез мобилизованным еды и воды, а позднее в тот же день их забрали и увезли "на границу РФ под Белгород".

По информации "Соты", сейчас отступившие из-под Сватово мобилизованные находятся в воинской части в Белгородской области, на них оказывают давление с целью отправить их обратно на фронт. Жена мобилизованного, рассказ которого приводит издание, пожаловалась в военную прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. В том числе с жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

По информации издания  "Важные истории", за месяц в Украине погибло минимум 26 мобилизованных россиян, еще 30 – еще до участия в войне.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты сдаются в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

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