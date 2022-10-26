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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около трети работников мэрии Москвы выехали за границу после смерти мобилизованного чиновника – СМИ

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Из-за мобилизации чиновники бегут из России
Из-за мобилизации чиновники бегут из России
Фото: EPA

После объявления частичной мобилизации в России из страны массово начали выезжать представители местных и федеральных органов власти и подведомственных им учреждений. Об этом сообщает российское издание "Верстка" 26 октября.

В Москве на чиновников произвела впечатление гибель начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова. Чиновник был мобилизован 23 сентября и практически сразу оказался на фронте, а уже в начале октября погиб.

По словам собеседника издания, близкого к московской мэрии, там наблюдается "заметный отток сотрудников". Он отметил, что покинувшие страну работники часто уходят в отпуск, из которого уже не возвращаются. Его слова подтвердил другой близкий к столичным властям источник. Он сказал, что в некоторых отделах количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от всех сотрудников.

Особенно из-за этого пострадали самые крупные департаменты мэрии — ЖКХ, здравоохранения, образования и другие. Их работа сильно усложнилась, некоторые отделы простаивают сутками или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота из-за отсутствия IT-специалистов.

Рядовым сотрудникам не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они часто уезжают, не уволившись и не уведомив начальство о своем отъезде, пишет издание. Чаще всего покинувшие страну сотрудники едут в страны бывшего СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

При этом часть чиновников уже успели мобилизовать, в том числе руководящий состав.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. Количество граждан РФ, бежавших от мобилизации, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, Москва, мобилизация, российская агрессия, чиновники, война России против Украины
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