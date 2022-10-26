Около трети работников мэрии Москвы выехали за границу после смерти мобилизованного чиновника – СМИ

В Москве на чиновников произвела впечатление гибель начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова. Чиновник был мобилизован 23 сентября и практически сразу оказался на фронте, а уже в начале октября погиб.

По словам собеседника издания, близкого к московской мэрии, там наблюдается "заметный отток сотрудников". Он отметил, что покинувшие страну работники часто уходят в отпуск, из которого уже не возвращаются. Его слова подтвердил другой близкий к столичным властям источник. Он сказал, что в некоторых отделах количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от всех сотрудников.

Особенно из-за этого пострадали самые крупные департаменты мэрии — ЖКХ, здравоохранения, образования и другие. Их работа сильно усложнилась, некоторые отделы простаивают сутками или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота из-за отсутствия IT-специалистов.

Рядовым сотрудникам не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они часто уезжают, не уволившись и не уведомив начальство о своем отъезде, пишет издание. Чаще всего покинувшие страну сотрудники едут в страны бывшего СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

При этом часть чиновников уже успели мобилизовать, в том числе руководящий состав.