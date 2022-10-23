В Луганской области оккупанты задержали отказавшихся воевать российских мобилизованных, их пытаются вернуть в строй и отправить в атаку – ОВА

Об этом 23 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Российских "мобиков", которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной, – написал руководитель ОВА. – Только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Кое-кто скрылся, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку".
В то же время на севере Луганской области участились случаи обесточивания населенных пунктов оккупантами. Таким образом они пытаются заставить людей покинуть собственные дома, отметил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Официально деоккупировано семь населенных пунктов Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.