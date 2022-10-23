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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты задержали отказавшихся воевать российских мобилизованных, их пытаются вернуть в строй и отправить в атаку – ОВА

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Российских "мобиков", которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной, отметил Гайдай
Российских "мобиков", которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной, отметил Гайдай
Фото: EPA (иллюстративное)

На временно оккупированной территории Луганской области задержаны российские мобилизованные, которые отказались воевать против Украины.

Об этом 23 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Российских "мобиков", которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной, – написал руководитель ОВА. – Только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Кое-кто скрылся, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку".

В то же время на севере Луганской области участились случаи обесточивания населенных пунктов оккупантами. Таким образом они пытаются заставить людей покинуть собственные дома, отметил Гайдай.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Официально деоккупировано семь населенных пунктов Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, мобилизация, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты
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