В Луганской области оккупанты задержали отказавшихся воевать российских мобилизованных, их пытаются вернуть в строй и отправить в атаку – ОВА

Российских "мобиков", которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной, отметил Гайдай Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 23 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Российских "мобиков", которые по прибытии на передовую отказались воевать, задержали в Кременной, – написал руководитель ОВА. – Только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Кое-кто скрылся, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку".

В то же время на севере Луганской области участились случаи обесточивания населенных пунктов оккупантами. Таким образом они пытаются заставить людей покинуть собственные дома, отметил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)