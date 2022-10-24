В Москве, вопреки обещаниям, продолжают мобилизацию, российским СМИ запретили поднимать тему "облав" – ГУР МО Украины

Россия пока не выполнила план по новобранцам, мобилизация в Москве продолжается Фото: EPA

"Несмотря на публичные заявления мэра Москвы [Сергея] Собянина о завершении "частичной мобилизации" [в столице РФ], продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы", – отмечают в ГУР МО.

Как уточнили в украинской разведке, заявления о завершении мобилизации на практике коснулись только сворачивания так называемых мобильных мобилизационных пунктов. Кроме того, прекратились "облавы" на военнообязанных в общественных местах.

В то же время журналистам запретили освещать тему облав на военнообязанных – специальные "темники" (закрытые директивы руководству росСМИ) содержат инструкцию о необходимости полного игнорирования этой проблемы.

По данным разведки, на данный момент на полигонах в Московской области продолжается подготовка мобилизованных военных. После подготовки планируется отправка подразделений на войну в Украине. Также подтверждается количество мобилизованных в ряды вооруженных сил РФ "первой волны" – не менее 200 тыс. человек.

В ГУР МО отмечают, что РФ спланировала мобилизацию в "классическом" варианте времен Второй мировой войны.

"Первая часть мобилизованных, направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее), предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава. По аналогичному принципу к ведению боевых действий против ВСУ будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации", – добавляют в ГУР.