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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Москве, вопреки обещаниям, продолжают мобилизацию, российским СМИ запретили поднимать тему "облав" – ГУР МО Украины

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Россия пока не выполнила план по новобранцам, мобилизация в Москве продолжается
Россия пока не выполнила план по новобранцам, мобилизация в Москве продолжается
Фото: EPA

Из-за нехватки офицеров и сержантов на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке в России назначают военных, подписавших контракт в воинском звании рядового и имеющих боевой опыт в Украине. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"Несмотря на публичные заявления мэра Москвы [Сергея] Собянина о завершении "частичной мобилизации" [в столице РФ], продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы", – отмечают в ГУР МО.

Как уточнили в украинской разведке, заявления о завершении мобилизации на практике коснулись только сворачивания так называемых мобильных мобилизационных пунктов. Кроме того, прекратились "облавы" на военнообязанных в общественных местах.

В то же время журналистам запретили освещать тему облав на военнообязанных – специальные "темники" (закрытые директивы руководству росСМИ) содержат инструкцию о необходимости полного игнорирования этой проблемы.

По данным разведки, на данный момент на полигонах в Московской области продолжается подготовка мобилизованных военных. После подготовки планируется отправка подразделений на войну в Украине. Также подтверждается количество мобилизованных в ряды вооруженных сил РФ "первой волны" – не менее 200 тыс. человек.

В ГУР МО отмечают, что РФ спланировала мобилизацию в "классическом" варианте времен Второй мировой войны.

"Первая часть мобилизованных, направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее), предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава. По аналогичному принципу к ведению боевых действий против ВСУ будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации", – добавляют в ГУР.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

С начала мобилизации на войну с Украиной в России и на оккупированных территориях призвали более 230 тыс. человек, сообщило 21 октября издание "Важные истории". По данным издания, за месяц в Украине погибло минимум 26 мобилизованных россиян, еще 30 – еще до участия в войне. По всей России военкоматы нарушали права мобилизуемых, происходили облавы в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, когда мужчинам пытались вручать повестки у метро, в хостелах и пунктах помощи бездомным.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Санкт-Петербург, военные, оккупация, Сергей Шойгу, мобилизация, военкомат, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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