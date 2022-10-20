ГОРДОН
 
 
МИР

"Вылез из бункера". Путин вместе с мобилизованными пострелял из винтовки. Видео

Путин посетил полигон с мобилизованными
Путин посетил полигон с мобилизованными
Скриншот: ПУЛ№3 / Telegram

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу 20 октября ездили проверять подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Как сообщило агентство, Путин посмотрел, как идут учебные стрельбы, и "сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени". Также ему показали зимнюю форму.

Видео, как Путин стреляет из винтовки, опубликовал Telegram-канал "ПУЛ№3".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал в Twitter, что Путин "вылез из бункера", но "почему-то" поехал не на Донбасс, а в "подмосковную Рязань".

"Здесь должен быть комментарий, который Twitter бы не одобрил", – написал Геращенко. 

Журналистка Washington Post отметила, что вероятно, Путин впервые посетил военную базу за восемь месяцев после вторжения РФ в Украину, если не считать визита в госпиталь. 

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер подметил, что на кадрах, где Путин стреляет из винтовки, есть момент выстрела, "но нет цели". 

Главный редактор "Медузы" Кевин Ротрок опубликовал в Twitter момент, где Путин просит призывников рассказать ему, были ли у них какие-либо проблемы с военными, но, как подметил Ротрок, их ответ не слышно из-за выстрелов. "Это идеально", – написал журналист.

"Путин просит призывников рассказать ему, были ли у них какие-либо проблемы с военными,  едва слышно из-за звуков выстрелов – это идеально. Также обратите внимание на стук Фрэнсиса Андервуда (герой сериала "Карточный домик". "ГОРДОН") по столу, которым Путин заканчивает обмен мнениями", – написал главред "Медузы".

Также он отметил, что пальто, в котором Путин поехал на полигон, стоит около $6 тыс. 

"У российского царя есть одежда, она дорогая, а теперь еще и грязная!" – написал Ротрок.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала фрагмент, где Путин спрашивает у мобилизованного, какая у него семья. На ответ о пятилетней дочке сказал "счастливо". 

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Теги: Владимир Путин, пропаганда, военные, Сергей Шойгу, мобилизация, Антон Геращенко, журналисты, Ольга Скабеева, Кристофер Миллер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (346055)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (253352)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (234060)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (128156)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (116006)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (90408)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84612)
8
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (59904)
 
 
 
 