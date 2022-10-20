"Вылез из бункера". Путин вместе с мобилизованными пострелял из винтовки. Видео

Как сообщило агентство, Путин посмотрел, как идут учебные стрельбы, и "сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени". Также ему показали зимнюю форму.

Видео, как Путин стреляет из винтовки, опубликовал Telegram-канал "ПУЛ№3".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал в Twitter, что Путин "вылез из бункера", но "почему-то" поехал не на Донбасс, а в "подмосковную Рязань".

"Здесь должен быть комментарий, который Twitter бы не одобрил", – написал Геращенко.

While @ZelenskyyUa meets soldiers on the frontlines, Putin climbed out of his bunker and went to visit mobilized men.



For some reason he didn't come to Donbas but chose Ryazan, close to Moscow.



He tried a Russian sniper gun.



A comment Twitter wouldn't approve of should be here pic.twitter.com/z49o6ViPLZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 20, 2022

Журналистка Washington Post отметила, что вероятно, Путин впервые посетил военную базу за восемь месяцев после вторжения РФ в Украину, если не считать визита в госпиталь.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер подметил, что на кадрах, где Путин стреляет из винтовки, есть момент выстрела, "но нет цели".

Putin has emerged from his bunker to inspect troops and their winter gear, and to have a go at the firing range. Notice they don’t show the target, just the shot. https://t.co/Tx2VD9MLDc — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 20, 2022

Главный редактор "Медузы" Кевин Ротрок опубликовал в Twitter момент, где Путин просит призывников рассказать ему, были ли у них какие-либо проблемы с военными, но, как подметил Ротрок, их ответ не слышно из-за выстрелов. "Это идеально", – написал журналист.

"Путин просит призывников рассказать ему, были ли у них какие-либо проблемы с военными, – едва слышно из-за звуков выстрелов – это идеально. Также обратите внимание на стук Фрэнсиса Андервуда (герой сериала "Карточный домик". – "ГОРДОН") по столу, которым Путин заканчивает обмен мнениями", – написал главред "Медузы".

Также он отметил, что пальто, в котором Путин поехал на полигон, стоит около $6 тыс.

"У российского царя есть одежда, она дорогая, а теперь еще и грязная!" – написал Ротрок.

Sleuthes have apparently identified Putin's coat as this number, which costs almost * 6k. And he crouched in dirt to shoot a sniper rifle, while wearing this. Russia's king has clothes, they're expensive, and now they're dirty, too! pic.twitter.com/3nnGC8LQgb — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) October 20, 2022

Российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала фрагмент, где Путин спрашивает у мобилизованного, какая у него семья. На ответ о пятилетней дочке сказал "счастливо".