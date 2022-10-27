В ОРДО на военную службу призовут более 300 осужденных – Генштаб ВСУ

Проект указа о мобилизации осужденных подготовил главарь боевиков "ДНР", отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"По имеющейся информации, подготовлен проект указа [главаря "ДНР" Дениса] Пушилина о некоторых вопросах мобилизации отдельных граждан. В соответствии с которым состоится призыв на военную службу более 300 осужденных, отбывающих наказание в так называемых исправительных учреждениях государственной службы исполнения наказаний "министерства юстиции "ДНР", – сказал Громов.

В то же время мобилизация студентов разных форм обучения привела к росту социальной напряженности на временно оккупированных территориях Луганской области, добавил представитель Генштаба.

"В этой связи [главарь террористической организации "ЛНР" Леонид] Пасечник 11 октября издал "распоряжение" об увольнении с военной службы отдельной категории граждан. Однако из-за позиции "военных", планируется демобилизовать студентов только в течение двух-трех месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", – отметил Громов.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных Россией украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях всячески избегать российской мобилизации, а если это не удастся, побыстрее сложить оружие и прийти на украинские позиции.

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