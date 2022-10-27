В ОРДО на военную службу призовут более 300 осужденных – Генштаб ВСУ

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"По имеющейся информации, подготовлен проект указа [главаря "ДНР" Дениса] Пушилина о некоторых вопросах мобилизации отдельных граждан. В соответствии с которым состоится призыв на военную службу более 300 осужденных, отбывающих наказание в так называемых исправительных учреждениях государственной службы исполнения наказаний "министерства юстиции "ДНР", – сказал Громов.
В то же время мобилизация студентов разных форм обучения привела к росту социальной напряженности на временно оккупированных территориях Луганской области, добавил представитель Генштаба.
"В этой связи [главарь террористической организации "ЛНР" Леонид] Пасечник 11 октября издал "распоряжение" об увольнении с военной службы отдельной категории граждан. Однако из-за позиции "военных", планируется демобилизовать студентов только в течение двух-трех месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", – отметил Громов.
19 октября президент РФ Владимир Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных Россией украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях всячески избегать российской мобилизации, а если это не удастся, побыстрее сложить оружие и прийти на украинские позиции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В РФ, по данным СМИ, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
Число завербованных РФ на войну против Украины заключенных превысило 20 тыс. человек, сообщила 21 октября правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты для восполнения текущих потерь в войне против Украины продолжают активно вербовать заключенных – как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Херсоне.