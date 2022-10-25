ЧВК "Вагнер" начала вербовать для войны в Украине заключенных с ВИЧ и гепатитом – ГУР МО

Таких "бойцов" россияне помечают соответствующими браслетами на руках, говорится в сообщении.

"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для "маркировки" инфицированных боевиков командование вагнеровцев заставляет их надевать на руку красные браслеты при наличии ВИЧ, и белые – при гепатите, – сообщили в ГУР.

Другие боевики, которым приходится служить рядом с инфицированными, возмущены ситуацией. Кроме того, российские медики системно отказываются лечить раненых с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, что подтверждает информацию о рекрутировании больных, добавили в украинской разведке.