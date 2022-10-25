ЧВК "Вагнер" начала вербовать для войны в Украине заключенных с ВИЧ и гепатитом – ГУР МО

Таких "бойцов" россияне помечают соответствующими браслетами на руках, говорится в сообщении.
"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для "маркировки" инфицированных боевиков командование вагнеровцев заставляет их надевать на руку красные браслеты при наличии ВИЧ, и белые – при гепатите, – сообщили в ГУР.
Другие боевики, которым приходится служить рядом с инфицированными, возмущены ситуацией. Кроме того, российские медики системно отказываются лечить раненых с гепатитом или ВИЧ.
В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, что подтверждает информацию о рекрутировании больных, добавили в украинской разведке.
Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер" – об этом сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 21 сентября, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже 20 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.