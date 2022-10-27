Украинская авиация нанесла в течение суток 14 ударов по объектам российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что за сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 и самолет штурмовой авиации Су-25.
"В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, в Украине уже погибло более 69 тыс. оккупантов.