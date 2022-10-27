Украинская авиация нанесла в течение суток 14 ударов по объектам российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что за сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 и самолет штурмовой авиации Су-25.

"В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)