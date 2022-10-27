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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла в течение суток 14 ударов по объектам российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Авиация ВСУ уничтожала районы сосредоточения врага, отметили в Генштабе
Авиация ВСУ уничтожала районы сосредоточения врага, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам 16 ударов. Об этом проинформировал 27 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что за сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 и самолет штурмовой авиации Су-25.

"В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области", – подчеркнули украинские военные.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, в Украине уже погибло более 69 тыс. оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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