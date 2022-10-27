Украинские военные за сутки уничтожили 320 оккупантов и сбили один российский вертолет – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины ликвидировали около 320 российских захватчиков.

Другие потери врага составили:

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.