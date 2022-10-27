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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 320 оккупантов и сбили один российский вертолет – Генштаб ВСУ

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов. Об этом 27 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины ликвидировали около 320 российских захватчиков.

Другие потери врага составили:

  • танки – 2631 (+3);
  • боевые бронированные машины – 5364 (+13);
  • артиллерийские системы – 1690 (+4);
  • РСЗО – 379;
  • средства ПВО – 192;
  • самолеты – 271;
  • вертолеты – 249 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19);
  • крылатые ракеты – 351 (+1);
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4078 (+2);
  • специальная техника – 150 (+1).

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QdBrUZx1d38bx6tSfoC6aVsKBU46cbUeN5pBTGVSMDe9mwMSer4v2J7aTtT8hSDSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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