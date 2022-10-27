В Голубовку Луганской области за два дня доставили около 100 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, для оказания помощи раненным оккупантам из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад Фото: ЕРА

"В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области в течение 24–25 октября были доставлены около 100 раненых военнослужащих противника", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, для оказания им помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.

Также в Генштабе подтвердили огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава российских захватчиков уточняются.

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