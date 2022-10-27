В Голубовку Луганской области за два дня доставили около 100 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

"В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области в течение 24–25 октября были доставлены около 100 раненых военнослужащих противника", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, для оказания им помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.
Также в Генштабе подтвердили огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава российских захватчиков уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.