Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 18 авиационных и четыре ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Под вражеские удары попали Купянск, Дружковка и Запорожье.
Как отметили в Генштабе, противник обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу Днепра, а также активно ведет воздушную разведку.
"Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру и жилье мирных граждан", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, которое вышло 24 октября.
В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.