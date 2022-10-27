Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 18 авиационных и четыре ракетных удара – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под вражеские удары попали Купянск, Дружковка и Запорожье.

Как отметили в Генштабе, противник обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу Днепра, а также активно ведет воздушную разведку.

"Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру и жилье мирных граждан", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)