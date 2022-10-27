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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 18 авиационных и четыре ракетных удара – Генштаб ВСУ

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Накануне противник совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Накануне противник совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 18 авиационных и четыре ракетных удара. Об этом 27 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также противник совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под вражеские удары попали Купянск, Дружковка и Запорожье.

Как отметили в Генштабе, противник обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу Днепра, а также активно ведет воздушную разведку.

"Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру и жилье мирных граждан", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kHZRiptffBN4R34DJZdaqFTKVTwQc6MaGB7xTuL5acsP66ARUTUP3ZpKrDCaPnzdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, которое вышло 24 октября.

В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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