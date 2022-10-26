В Энергодаре Запорожской области оккупанты распространяют фейки о создании "грязной бомбы" – глава ОВА

По словам Старуха, оккупанты продолжают террор и постоянное давление на людей Фото: depositphotos.com

По его словам, российские оккупанты активно распространяют фейки о создании "грязной бомбы" из переработанных ядерных материалов. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, а материалы находились под постоянным контролем военных РФ с момента оккупации города.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты ограничили выезд на подконтрольную Украине территорию: за минувшие сутки уехать смогли только 96 человек.