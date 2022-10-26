В Энергодаре Запорожской области оккупанты распространяют фейки о создании "грязной бомбы" – глава ОВА

По его словам, российские оккупанты активно распространяют фейки о создании "грязной бомбы" из переработанных ядерных материалов. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, а материалы находились под постоянным контролем военных РФ с момента оккупации города.
Также глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты ограничили выезд на подконтрольную Украине территорию: за минувшие сутки уехать смогли только 96 человек.
"Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ, объясняли в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. Она не может создать ядерный взрыв, как ядерное оружие, хоть и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность такого оружия – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".
Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу".