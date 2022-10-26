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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили 18 мин по приграничному поселку Сумской области – ОВА

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Россияне 26 октября били из минометов по Юнаковской и Новослободской общинах, отметил Живицкий
Россияне 26 октября били из минометов по Юнаковской и Новослободской общинах, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 26 октября дважды открывали огонь по населенным пунктам Сумской области (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне, в частности, били из минометов по Юнаковской общине – около 13.30 было зафиксировано два прилета.

"Минометный обстрел с территории России Новослободской общины, который сегодня переполошил многих, начался в 15.30. Всего 18 мин прилетело по приграничному поселку общины, – написал Живицкий. – Обошлось без пострадавших, информация о разрушении уточняется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, 25 октября оккупанты из минометов обстреляли район населенного пункта Стариково.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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