Оккупанты выпустили 18 мин по приграничному поселку Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, россияне, в частности, били из минометов по Юнаковской общине – около 13.30 было зафиксировано два прилета.
"Минометный обстрел с территории России Новослободской общины, который сегодня переполошил многих, начался в 15.30. Всего 18 мин прилетело по приграничному поселку общины, – написал Живицкий. – Обошлось без пострадавших, информация о разрушении уточняется".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Так, 25 октября оккупанты из минометов обстреляли район населенного пункта Стариково.