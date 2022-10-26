Оккупанты выпустили 18 мин по приграничному поселку Сумской области – ОВА

Россияне 26 октября били из минометов по Юнаковской и Новослободской общинах, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне, в частности, били из минометов по Юнаковской общине – около 13.30 было зафиксировано два прилета.

"Минометный обстрел с территории России Новослободской общины, который сегодня переполошил многих, начался в 15.30. Всего 18 мин прилетело по приграничному поселку общины, – написал Живицкий. – Обошлось без пострадавших, информация о разрушении уточняется".

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