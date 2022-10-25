Оккупанты обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей – ГПСУ

Под вражеским огнем оказались пять общин. Обошлось без жертв.

Огонь велся из российских населенных пунктов Вязовое, Черноземный городок, Грудское, Городище, Безымено, говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После полномасштабного вторжения часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.