Оккупанты обстреляли Никопольский район "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе

Под вражеский огонь попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Мировская. По предварительной информации, люди не пострадали.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обстрелов не случилось.

"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе... Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод", – написал Резниченко.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.