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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никопольский район "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе

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Никопольский район попал под очередной обстрел россиян
Никопольский район попал под очередной обстрел россиян
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, повреждены дома, предприятие и водопровод. Об этом сообщил утром 25 октября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Мировская. По предварительной информации, люди не пострадали. 

"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе... Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод", – написал Резниченко.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обстрелов не случилось. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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