Оккупанты снова обстреляли из минометов с территории РФ приграничные районы Сумской области

"С 15.50 до 16.10 наблюдатели зафиксировали семь приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Стариково", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что потерь среди украинских военных и техники нет. Также не поступала информация о потерях среди граждан или повреждении гражданской инфраструктуры.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
После полномасштабного вторжения часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
25 октября Государственная пограничная служба Украины сообщила об обстреле приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались пять общин.