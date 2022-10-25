Оккупанты снова обстреляли из минометов с территории РФ приграничные районы Сумской области

Наблюдатели обнаружили семь приходов в районах, которые обстреляли российские оккупанты Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"С 15.50 до 16.10 наблюдатели зафиксировали семь приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Стариково", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что потерь среди украинских военных и техники нет. Также не поступала информация о потерях среди граждан или повреждении гражданской инфраструктуры.