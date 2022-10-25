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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли из минометов с территории РФ приграничные районы Сумской области

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Наблюдатели обнаружили семь приходов в районах, которые обстреляли российские оккупанты
Наблюдатели обнаружили семь приходов в районах, которые обстреляли российские оккупанты
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Российские оккупанты продолжает обстреливать с территории России приграничные районы Сумской области из минометов. Об этом сообщило в Telegram оперативное командование ВСУ "Север".

"С 15.50 до 16.10 наблюдатели зафиксировали семь приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Стариково",  говорится в сообщении.

В командовании отметили, что потерь среди украинских военных и техники нет. Также не поступала информация о потерях среди граждан или повреждении гражданской инфраструктуры.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После полномасштабного вторжения часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

25 октября Государственная пограничная служба Украины сообщила об обстреле приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались пять общин.

Теги: Россия, Украина, война, Сумская область, военные, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, население, миномет, российские оккупанты, потери
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