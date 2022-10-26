ВСУ установили флаг Украины в поселке Невское Луганской области – ССО

Соответствующее видео опубликовано в Facebook 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.
"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!" – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ проинформировали 24 октября, что украинские войска благодаря успешным действиям вытеснили врага из Невского.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В начале октября ВСУ деоккупировали семь населенных пунктов Луганской области, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай.