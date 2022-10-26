ВСУ установили флаг Украины в поселке Невское Луганской области – ССО

ССО установили флаг Украины на развалинах освобожденного от оккупантов Невского Фото: president.gov.ua

Соответствующее видео опубликовано в Facebook 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!" – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ проинформировали 24 октября, что украинские войска благодаря успешным действиям вытеснили врага из Невского.

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