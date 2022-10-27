ВСУ отбили атаки оккупантов возле Бахмута, Марьинки и Белогоровки и поразили девять районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия ВСУ в течение суток поразили четыре пункта управления оккупационных войск Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Противник пытался проводить наступательные действия в районе Бахмута, Иванграда, Соледара, Майорска, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, а также Белогоровки Луганской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по оккупантам пять ударов. Подтверждено поражение одного района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, трех опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных беспилотников противника.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ в течение суток поразили четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и шесть других важных военных объектов российских оккупантов.

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