ВСУ отбили атаки оккупантов возле Бахмута, Марьинки и Белогоровки и поразили девять районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Противник пытался проводить наступательные действия в районе Бахмута, Иванграда, Соледара, Майорска, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, а также Белогоровки Луганской области.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по оккупантам пять ударов. Подтверждено поражение одного района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, трех опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса.
Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных беспилотников противника.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ в течение суток поразили четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и шесть других важных военных объектов российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.