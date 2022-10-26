Подоляк о речах Путина: Каждая новая копирует предыдущую. Продолжаем воспитательные мероприятия ВСУ

Подоляк (на фото): У Путина каждая новая речь об Украине копирует предыдущую Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Эволюция речей Путина: сначала ты объявляешь "спецоперацию", чтобы выглядеть "крутым парнем", а потом проверяешь бомбоубежища в Омске, начинаешь мобилизацию, закрываешь границы", – написал он.

По словам советника главы ОП, у Путина "каждая новая речь об Украине копирует предыдущую".

"Аргументы закончились. Продолжаем воспитательные мероприятия ВСУ", – заявил Подоляк.

Еволюція промов Путіна: спочатку ти оголошуєш «спецоперацію», аби виглядати «крутим хлопцем», а потім перевіряєш бомбосховища в Омську, починаєш мобілізацію, закриваєш кордони. Кожна нова промова про Україну копіює попередню. Аргументи скінчилися. Продовжуємо виховні заходи ЗСУ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 26, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с руководством России накануне. "Очень важно, чтобы господин Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта", – сказал Эмбало.