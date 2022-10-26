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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о речах Путина: Каждая новая копирует предыдущую. Продолжаем воспитательные мероприятия ВСУ

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Подоляк (на фото): У Путина каждая новая речь об Украине копирует предыдущую
Подоляк (на фото): У Путина каждая новая речь об Украине копирует предыдущую
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Президент России Владимир Путин объявлял в феврале о вторжении российских войск в Украину, чтобы показаться "крутым". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 26 октября в Twitter.

"Эволюция речей Путина: сначала ты объявляешь "спецоперацию", чтобы выглядеть "крутым парнем", а потом проверяешь бомбоубежища в Омске, начинаешь мобилизацию, закрываешь границы", – написал он.

По словам советника главы ОП, у Путина "каждая новая речь об Украине копирует предыдущую".

"Аргументы закончились. Продолжаем воспитательные мероприятия ВСУ", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с руководством России накануне. "Очень важно, чтобы господин Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта", – сказал Эмбало.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Кремль, переговоры, вторжение, советник, война России против Украины, президент, Михаил Подоляк
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