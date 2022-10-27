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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я не вижу, чтобы россияне убегали из Херсона. Это была их информационная операция

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Часть Херсонской области остается под оккупацией РФ
Часть Херсонской области остается под оккупацией РФ
Фото: EPA

Заявления о бегстве россиян из оккупированного Херсона – информационная спецоперация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака (не могу все разглашать). Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска с других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон. Но знают: если мы добьемся успеха, у них не будет возможности выйти. Россияне знают об этой проблеме и опасной ситуации", – заявил он.

Журналист отметил, что россияне перемещают гражданское население из Херсона. Зеленский ответил, что его немного и что это "театр".

"Их наиболее подготовленные солдаты – на своих местах. Никто не выехал. Мы видим это и не верим им", – сказал он.

Президент выразил уверенность, что Украина освободит Херсон.

"Это сложно, потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как Россия. Для нее неважно, сколько людей умрет завтра, а для нас это очень важно. Мы не можем так поступать. Не можем говорить: "Идите туда и умирайте!" Поэтому мы ищем пути, просим дать нам больше бронетехники, чтобы сохранить больше людей", – заявил он.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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