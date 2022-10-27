Зеленский: Я не вижу, чтобы россияне убегали из Херсона. Это была их информационная операция

"Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака (не могу все разглашать). Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска с других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон. Но знают: если мы добьемся успеха, у них не будет возможности выйти. Россияне знают об этой проблеме и опасной ситуации", – заявил он.

Журналист отметил, что россияне перемещают гражданское население из Херсона. Зеленский ответил, что его немного и что это "театр".

"Их наиболее подготовленные солдаты – на своих местах. Никто не выехал. Мы видим это и не верим им", – сказал он.

Президент выразил уверенность, что Украина освободит Херсон.

"Это сложно, потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как Россия. Для нее неважно, сколько людей умрет завтра, а для нас это очень важно. Мы не можем так поступать. Не можем говорить: "Идите туда и умирайте!" Поэтому мы ищем пути, просим дать нам больше бронетехники, чтобы сохранить больше людей", – заявил он.