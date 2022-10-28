ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне больше солдат РФ, чем местных жителей – глава городской администрации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсоне остается много российских оккупантов
В Херсоне остается много российских оккупантов
Фото: EPA

Российские солдаты уезжали из Херсона в гражданской одежде и массово вывозили награбленное, однако в городе их еще много. Об этом рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая каналу "Еспресо" 28 октября.

"Должна отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон. Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить", – также рассказала Луговая.

При этом, по ее словам, в Херсоне все еще остается большое количество российских солдат.

"Люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города", – добавила она.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Алина Паш убирает Карпаты
Алина Паш убирает Карпаты
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (574432)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (133147)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (85405)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (80284)
5
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (76926)
6
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (61264)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43539)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (38620)
 
 
 
 