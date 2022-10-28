В Херсоне больше солдат РФ, чем местных жителей – глава городской администрации

"Должна отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон. Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить", – также рассказала Луговая.

При этом, по ее словам, в Херсоне все еще остается большое количество российских солдат.

"Люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города", – добавила она.