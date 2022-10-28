В Херсоне больше солдат РФ, чем местных жителей – глава городской администрации

"Должна отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон. Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить", – также рассказала Луговая.
При этом, по ее словам, в Херсоне все еще остается большое количество российских солдат.
"Люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города", – добавила она.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.