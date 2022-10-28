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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Потемкин презирал бы Путина". Историк прокомментировал кражу останков князя из Херсона

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Россияне вывезли из Херсона памятник Потемкину и его останки
Россияне вывезли из Херсона памятник Потемкину и его останки
Фото: wikipedia.org

Американский историк Саймон Себаг-Монтефиоре, который написал книгу "Екатерина Великая и Потемкин", назвал президента России Владимира Путина разрушителем наследия князя Григория Потемкина. Об этом пишет The New York Times 28 октября.

Издание написало, что когда в феврале Путин вторгся в Украину, он обратился к видению Потемкина о Российской империи. Князь, который основал Херсон и Одессу, стремился к созданию "Новой России", которая простиралась бы на территории нынешней южной Украины вдоль Черного моря. Но теперь, когда российские войска находятся под угрозой изгнания из Херсона, эти планы оказались нарушены.

На этой неделе коллаборанты забрали останки князя из собора, где он был похоронен, и при этом даже не пытались скрыть кражу. Наоборот, назначенный Россией "глава" Херсонской области Владимир Сальдо публично рассказал о вывозе останков Потемкина на левый берег Днепра, отмечает NYT.

По подсчетам Монтефиоре, покой останков Потемкина был нарушен уже в девятый раз.

Историк рассказал, что после публикации его книги в 2000 году Кремль связался с ним, чтобы передать восхищение Путина его работой. Но сам он считает, что понимание Путиным истории глубоко ошибочно. Он отметил, что путинская война превратила в руины города, которые Потемкин и ранние российские империалисты помогали строить – в частности, Мариуполь и Николаев.

"Потемкин презирал бы Путина и все, за что он выступает", — сказал Монтефиоре. По его словам, Потемкин и императрица Екатерина считали этот район космополитическим окном в Средиземное море, населенным сочетанием людей разных национальностей. Путин же делает противоположное. Историк считает, что разрушение городов, построенных с помощью Потемкина, выдвинуло Путина на роль разрушителя прежних триумфов.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.

26 октября стало известно, что россияне вывозят из Херсона памятники российским деятелям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Херсон, Херсонская область, война России против Украины
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