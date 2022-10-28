"Потемкин презирал бы Путина". Историк прокомментировал кражу останков князя из Херсона

Издание написало, что когда в феврале Путин вторгся в Украину, он обратился к видению Потемкина о Российской империи. Князь, который основал Херсон и Одессу, стремился к созданию "Новой России", которая простиралась бы на территории нынешней южной Украины вдоль Черного моря. Но теперь, когда российские войска находятся под угрозой изгнания из Херсона, эти планы оказались нарушены.

На этой неделе коллаборанты забрали останки князя из собора, где он был похоронен, и при этом даже не пытались скрыть кражу. Наоборот, назначенный Россией "глава" Херсонской области Владимир Сальдо публично рассказал о вывозе останков Потемкина на левый берег Днепра, отмечает NYT.

По подсчетам Монтефиоре, покой останков Потемкина был нарушен уже в девятый раз.

Историк рассказал, что после публикации его книги в 2000 году Кремль связался с ним, чтобы передать восхищение Путина его работой. Но сам он считает, что понимание Путиным истории глубоко ошибочно. Он отметил, что путинская война превратила в руины города, которые Потемкин и ранние российские империалисты помогали строить – в частности, Мариуполь и Николаев.

"Потемкин презирал бы Путина и все, за что он выступает", — сказал Монтефиоре. По его словам, Потемкин и императрица Екатерина считали этот район космополитическим окном в Средиземное море, населенным сочетанием людей разных национальностей. Путин же делает противоположное. Историк считает, что разрушение городов, построенных с помощью Потемкина, выдвинуло Путина на роль разрушителя прежних триумфов.