Оккупанты вывозят из Херсона медоборудование и медикаменты – Генштаб ВСУ

Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами, отметили в Генштабе Фото: EPA

"Продолжается так называемая эвакуация оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами", – говорится в сообщении.

Также в населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

"В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж", – добавили в Генштабе.