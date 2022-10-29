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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывозят из Херсона медоборудование и медикаменты – Генштаб ВСУ

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Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами, отметили в Генштабе
Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупанты вывозят из больниц временно оккупированного Херсона оборудование и медикаменты. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 28 октября.

"Продолжается так называемая эвакуация оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами", – говорится в сообщении.

Также в населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

"В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж", – добавили в Генштабе.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

ВСУ на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины
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