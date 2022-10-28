В Херсонской области российские оккупанты активизировали работу лечебных учреждений – ОК "Юг" ВСУ

Об этом 28 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
"На временно оккупированной территории Херсонской области зафиксирована активизация работы лечебных учреждений с развертыванием дополнительных койко-мест в связи с большими поступлениями раненых оккупантов", – говорится в сообщении.
В то же время, по данным украинских военных, россияне усиливают свои подразделения мобилизованными военнослужащими численностью до 1 тыс. человек на правобережной части временно захваченной территории Херсонской области.
"По устоявшейся практике, армия захватчиков расселяет личный состав в жилье местных жителей, которые эвакуировались с тех территорий", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
ВСУ на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.