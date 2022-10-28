В Херсонской области российские оккупанты активизировали работу лечебных учреждений – ОК "Юг" ВСУ

Россияне развертывают дополнительные койко-места в лечебных учреждениях Херсонской области, отметили в ОК "Юг" Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 28 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"На временно оккупированной территории Херсонской области зафиксирована активизация работы лечебных учреждений с развертыванием дополнительных койко-мест в связи с большими поступлениями раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным украинских военных, россияне усиливают свои подразделения мобилизованными военнослужащими численностью до 1 тыс. человек на правобережной части временно захваченной территории Херсонской области.

"По устоявшейся практике, армия захватчиков расселяет личный состав в жилье местных жителей, которые эвакуировались с тех территорий", – отмечается в сообщении.

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