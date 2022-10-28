В ходе так называемой эвакуации российские оккупанты выселяют жителей Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на пути эвакуации в оккупированный Крым российские войска установили дополнительные "блокпосты, где организованы тщательный досмотр и проверка гражданского населения".

"Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в населенном пункте Великая Белозерка Запорожской области [возле админграницы с Херсонской областью]", – рассказали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)