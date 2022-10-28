В ходе так называемой эвакуации российские оккупанты выселяют жителей Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на пути эвакуации в оккупированный Крым российские войска установили дополнительные "блокпосты, где организованы тщательный досмотр и проверка гражданского населения".
"Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в населенном пункте Великая Белозерка Запорожской области [возле админграницы с Херсонской областью]", – рассказали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности, сообщал 24 октября первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.