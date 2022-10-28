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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе так называемой эвакуации российские оккупанты выселяют жителей Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты проверяют выезжающих в Крым, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты проверяют выезжающих в Крым, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты продолжают "эвакуацию" украинцев с захваченной территории юга страны. Об этом проинформировал 28 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на пути эвакуации в оккупированный Крым российские войска установили дополнительные "блокпосты, где организованы тщательный досмотр и проверка гражданского населения".

"Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в населенном пункте Великая Белозерка Запорожской области [возле админграницы с Херсонской областью]", – рассказали украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0f71ran3Ftu1VyYfcZvWTK9jW73kr851iBirYzQ2fKq7KuzBcQT4nwnPa53mgHMNgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности, сообщал 24 октября первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, эвакуация, вторжение, украинцы, война России против Украины, проверки, российские оккупанты
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