Оккупанты вывозят документы из архивов Херсона и продолжают мобилизацию – Генштаб ВСУ

В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен, сообщили в Генштабе.
"Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона", – говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что, несмотря на официальное завершение мобилизации на территории РФ, мужчинам призывного возраста там продолжают поступать повестки.
"По имеющейся информации, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск", – добавили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В Херсонском облсовете в октябре заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.