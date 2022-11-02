Оккупанты вывозят документы из архивов Херсона и продолжают мобилизацию – Генштаб ВСУ

В Херсоне и Херсонской области оккупанты готовятся к обороне Фото: depositphotos.com (архив)

В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен, сообщили в Генштабе.

"Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что, несмотря на официальное завершение мобилизации на территории РФ, мужчинам призывного возраста там продолжают поступать повестки.

"По имеющейся информации, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск", – добавили в Генштабе ВСУ.

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