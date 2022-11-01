В Херсонской области оккупанты выселяют местных жителей из домов – Генштаб ВСУ

Оккупанты выселяют украинцев из домов, сообщили в Генштабе Фото: EPA

"В Каховке Херсонской области граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения", – говорится в сообщении.

Также в населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие "психологически и физически давят на мирных жителей", отметили в Генштабе.

"Их выгоняют из собственных жилищ. Оссвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами", – указано в сводке.

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