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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты выселяют местных жителей из домов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты выселяют украинцев из домов, сообщили в Генштабе
Оккупанты выселяют украинцев из домов, сообщили в Генштабе
Фото: EPA

Россияне проводят принудительное перемещение гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 ноября.

"В Каховке Херсонской области граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения", – говорится в сообщении.

Также в населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие "психологически и физически давят на мирных жителей", отметили в Генштабе.

"Их выгоняют из собственных жилищ. Оссвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами", – указано в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге страны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, война России против Украины, Каховка
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