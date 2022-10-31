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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские зенитчики за три минуты сбили два российских ударных вертолета на юге – командование

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Украинские защитники сегодня сбили три российских вертолета в Херсонской области
Украинские защитники сегодня сбили три российских вертолета в Херсонской области
Скриншот: Минобороны России / Telegram (архив)

Вечером 31 октября украинские защитники сбили два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор". Об этом пресс-центр воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook.

"За три минуты уничтожены два российских вертолета Ка-52. 31 октября с 18.45 до 18.48 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02q72kvs6YPeyjsQBAD7qGn2eSKi57EKGghQZZ5xJY3MvWCtRaMwK31bf1y4UmeozXl

Еще один "Аллигатор" украинские защитники в Херсонской области сбили во время утренних массированных атак оккупантов по Украине. Кроме того, известно, что в Донецкой области ВСУ сбили сегодня Ми-8 оккупантов

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В минобороны Великобритании считают, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Украинские защитники неоднократно сбивали Ка-52, в том числе в Бериславском районе Херсонской области, стоимость этого вертолета, как сообщали в Генштабе ВСУ, – около $15 млн. По данным Генштаба ВСУ на утро 31 октября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 253 вертолета оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, вертолет, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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