Украинские зенитчики за три минуты сбили два российских ударных вертолета на юге – командование

"За три минуты уничтожены два российских вертолета Ка-52. 31 октября с 18.45 до 18.48 в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.

Еще один "Аллигатор" украинские защитники в Херсонской области сбили во время утренних массированных атак оккупантов по Украине. Кроме того, известно, что в Донецкой области ВСУ сбили сегодня Ми-8 оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В минобороны Великобритании считают, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Украинские защитники неоднократно сбивали Ка-52, в том числе в Бериславском районе Херсонской области, стоимость этого вертолета, как сообщали в Генштабе ВСУ, – около $15 млн. По данным Генштаба ВСУ на утро 31 октября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 253 вертолета оккупантов.