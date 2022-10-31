На Одесской таможне в контейнере нашли вертолет, который пролежал там с 2007 года, его отдадут военным

Правоохранители проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесской таможни при распоряжении залежавшимися грузами.

Следователи обнаружили в зоне деятельности Одесской таможни 138 контейнеров с разными группами товаров, которые находятся под таможенным контролем более 180 дней и согласно действующему законодательству должны были взяты таможней на баланс для дальнейшего обращения в доход государства. Однако никаких мер по этому вопросу таможня не предпринимала.

В ходе обысков на территории контейнерных терминалов обнаружены консервированные продукты, алкоголь, швейные машины, автомобили, спортинвентарь, обувь. По ходатайству прокуратуры это имущество суд должен передать в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Кроме того, во время проведения очередного обыска в грузовом контейнере обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года. После соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета силам обороны Украины.