Суд избрал меру пресечения для главы Счетной палаты по делу о незаконном получении компенсации за жилье

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва, который сейчас занимает руководящую должность в Счетной палате. [...] Суд применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн", – говорится в сообщении.
В САП подчеркнули, что "это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается бывший народный депутат".
"Срок действия постановления в части возложения на подозреваемого обязательств – до 27 декабря", – отметили в антикоррупционной прокуратуре.
О сообщении подозрения Пацкану САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявили 24 октября.
По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.
Пацкан в Facebook подозрение назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.
Как сообщили в НАБУ, в целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восемь нардепов. По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести депутатов. Обвинительный приговор в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара вступил в законную силу, его приговорили к трем годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа – Александр Черненко и Александр Пресман – пошли на соглашение со стороной обвинения и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно.
В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн.
Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года.