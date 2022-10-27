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Суд избрал меру пресечения для главы Счетной палаты по делу о незаконном получении компенсации за жилье

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Подозрение Пацкану объявили 24 октября
Подозрение Пацкану объявили 24 октября
Фото: rp.gov.ua

27 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде залога экс-нардепу, ныне председателю Счетной палаты Валерию Пацкану, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье на сумму 117 тыс. грн. Об этом в Fаcebook проинформировала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва, который сейчас занимает руководящую должность в Счетной палате. [...] Суд применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн", – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что "это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается бывший народный депутат".

"Срок действия постановления в части возложения на подозреваемого обязательств – до 27 декабря", – отметили в антикоррупционной прокуратуре.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0WX1wZNorgzPMnYxJH8pQogUKKgkqcauXPbM9L7wBoWEwnFNkGRAFjhVBFZdTS7okl

О сообщении подозрения Пацкану САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявили 24 октября.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан в Facebook подозрение назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.

Контекст:

Как сообщили в НАБУ, в целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восемь нардепов. По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести депутатов. Обвинительный приговор в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара вступил в законную силу, его приговорили к трем годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа – Александр Черненко и Александр Пресман – пошли на соглашение со стороной обвинения и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно.

В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн.

Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, Валерий Пацкан, залог, расследование, антикоррупционная прокуратура, САП, судья, суд, ВАКС, нардеп
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