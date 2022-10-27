Суд избрал меру пресечения для главы Счетной палаты по делу о незаконном получении компенсации за жилье

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва, который сейчас занимает руководящую должность в Счетной палате. [...] Суд применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн", – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что "это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается бывший народный депутат".

"Срок действия постановления в части возложения на подозреваемого обязательств – до 27 декабря", – отметили в антикоррупционной прокуратуре.

О сообщении подозрения Пацкану САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявили 24 октября.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан в Facebook подозрение назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.