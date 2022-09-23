ВАКС приговорил экс-нардепа Сольвара к трем годам лишения свободы

Сольвара обвиняли в том, что, имея собственную квартиру в Киеве, он около года получал бюджетные средства для оплаты проживания в столичной гостинице.
"В рамках досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении нардепом уголовного правонарушения – он скрыл получение по наследству квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. грн компенсаций", – говорится в сообщении.
Экс-депутату суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на один год. Также он должен уплатить штраф 8500 грн.
18 ноября 2019 года общественное движение "Честно" обнародовало данные, согласно которым с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн. В этом списке фигурировал экс-нардеп Руслан Сольвар.
18 декабря НАБУ сообщило подозрение нардепу, а 20 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сольвару в виде залога в 370 тыс. грн.