ВАКС приговорил экс-нардепа Сольвара к трем годам лишения свободы

Сольвара обвиняли в том, что, имея собственную квартиру в Киеве, он около года получал бюджетные средства для оплаты проживания в столичной гостинице.

"В рамках досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении нардепом уголовного правонарушения – он скрыл получение по наследству квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. грн компенсаций", – говорится в сообщении.

Экс-депутату суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на один год. Также он должен уплатить штраф 8500 грн.