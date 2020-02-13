НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Сольвара

Бывший нардеп от БПП Руслан Сольвар и его защитники получили доступ к материалам уголовного производства, открытого по факту необоснованного получения им более 361 тысяч гривен компенсации стоимости съема номера в гостинице "Киев".

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом VII и VIII созывов более 361 тысяч гривен компенсации стоимости съема номера в гостинице "Киев". Об этом 12 февраля проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В ведомстве добавили, что 11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высшие антикоррупционные суда.

По версии правоохранителей, с ноября 2014 года парламентарий получал из государственного бюджета компенсации за съем номера в отеле "Киев", так как у него не было своего жилья в столице. В начале марта 2017 года депутат получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом управлению делами аппарата Верховной Рады и продолжил получать выплаты из бюджета.

В НАБУ подчеркнули, что депутат отказался от получения денег только в октябре 2018 года после публикаций в СМИ. Тогда же бюро начало расследование. За полтора года, прошедшие после получения наследства, депутату выплатили более 361 тыс. грн компенсации.

Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ не называют фамилии чиновника, но известно, что в таком уголовном производстве фигурирует экс-нардеп от ББП Руслан Сольвар.

20 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сольвару в виде залога в размере 370 тыс. грн.