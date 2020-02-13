Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Сольвара

Бывший нардеп от БПП Руслан Сольвар и его защитники получили доступ к материалам уголовного производства, открытого по факту необоснованного получения им более 361 тысяч гривен компенсации стоимости съема номера в гостинице "Киев".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители подозревают Сольвара в злоупотреблении властью или служебным положением
Правоохранители подозревают Сольвара в злоупотреблении властью или служебным положением
Фото: Руслан Сольвар / Facebook

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом VII и VIII созывов более 361 тысяч гривен компенсации стоимости съема номера в гостинице "Киев". Об этом 12 февраля проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В ведомстве добавили, что 11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высшие антикоррупционные суда.

По версии правоохранителей, с ноября 2014 года парламентарий получал из государственного бюджета компенсации за съем номера в отеле "Киев", так как у него не было своего жилья в столице. В начале марта 2017 года депутат получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом управлению делами аппарата Верховной Рады и продолжил получать выплаты из бюджета.

В НАБУ подчеркнули, что депутат отказался от получения денег только в октябре 2018 года после публикаций в СМИ. Тогда же бюро начало расследование. За полтора года, прошедшие после получения наследства, депутату выплатили более 361 тыс. грн компенсации.

Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ не называют фамилии чиновника, но известно, что в таком уголовном производстве фигурирует экс-нардеп от ББП Руслан Сольвар.

20 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сольвару в виде залога в размере 370 тыс. грн.

Теги: Киев, Украина, правоохранители, расследование, наследство, НАБУ, САП, Руслан Сольвар, квартира, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна СМИ
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна – СМИ
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS