Дело "Оптимумспецдетали". НАБУ и САП сообщили о подозрении директору одного из предприятий "Укроборнпрома"

Об этом сообщил пресс-центр НАБУ.
Действия чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366² Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, подозреваемый в течение сентября 2016 года – января 2017 года получил от лиц, связанных с компанией "Оптимумспецдеталь", более 2,44 млн грн "отката" за сокрытие махинаций с "безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу этой компании".
Кроме того, по информации украинских антикоррупционных органов, чиновник не задекларировал в 2020 году квартиру в Болгарии, принадлежащую его жене. Стоимость квартиры на дату ее регистрации в 2020 году по курсу Нацбанка Украины составляла около 1,33 млн грн, отметили в НАБУ.
Имени чиновника правоохранители не называют. По информации издания "Слово и дело", это директор Изюмского приборостроительного завода, депутат Изюмского городского совета Харьковской области Сергей Филоненко.
В "Укроборонпроме" сообщили, что подозреваемого чиновника отстранили от выполнения служебных обязанностей.
"Укроборонпром" сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всестороннее содействие в расследовании как этого дела, так и раскрытия всех уголовных преступлений, производство по которым на данный момент открыто", – говорится в релизе, опубликованном на сайте концерна.
В НАБУ напомнили, что украинские антикоррупционные органы расследовали ряд коррупционных эпизодов в деятельности "Укроборонпрома" с участием фирмы "Оптимумспцедатель".
Дело о взятке Филоненко касается коррупции в оборонной сфере Украины, о которой стало известно из расследования Bihus.info, уточняет Центр противодействия коррупции. Следствие установило девять участников этой коррупционной схемы. Из них четверо осуждены, еще четверо – на скамье подсудимых, отметили в НАБУ. Среди фигурантов – Игорь Гладковский, сын бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.
По данным следствия, Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.
В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну "Укроборонпром" поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн. Всего правоохранители установили восемь участников коррупционной схемы: двое из них уже осуждены, двое находятся в статусе подозреваемых, дела еще четверых рассматривают в суде, сообщили в НАБУ.
Подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) Гладковскому-младшему вручили 21 декабря прошлого года. 28 декабря расследование в отношении него завершили.
Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".