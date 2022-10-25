Дело "Оптимумспецдетали". НАБУ и САП сообщили о подозрении директору одного из предприятий "Укроборнпрома"

В "Укроборонпроме" заявили, что сотрудничают со следствием, директора, подозреваемого в коррупции, отстранили Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Об этом сообщил пресс-центр НАБУ.

Действия чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366² Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый в течение сентября 2016 года – января 2017 года получил от лиц, связанных с компанией "Оптимумспецдеталь", более 2,44 млн грн "отката" за сокрытие махинаций с "безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу этой компании".

Кроме того, по информации украинских антикоррупционных органов, чиновник не задекларировал в 2020 году квартиру в Болгарии, принадлежащую его жене. Стоимость квартиры на дату ее регистрации в 2020 году по курсу Нацбанка Украины составляла около 1,33 млн грн, отметили в НАБУ.

Имени чиновника правоохранители не называют. По информации издания "Слово и дело", это директор Изюмского приборостроительного завода, депутат Изюмского городского совета Харьковской области Сергей Филоненко.

В "Укроборонпроме" сообщили, что подозреваемого чиновника отстранили от выполнения служебных обязанностей.

"Укроборонпром" сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всестороннее содействие в расследовании как этого дела, так и раскрытия всех уголовных преступлений, производство по которым на данный момент открыто", – говорится в релизе, опубликованном на сайте концерна.