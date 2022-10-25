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Дело "Оптимумспецдетали". НАБУ и САП сообщили о подозрении директору одного из предприятий "Укроборнпрома"

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В "Укроборонпроме" заявили, что сотрудничают со следствием, директора, подозреваемого в коррупции, отстранили
В "Укроборонпроме" заявили, что сотрудничают со следствием, директора, подозреваемого в коррупции, отстранили
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении во взяточничестве и декларировании недостоверной информации директору приборостроительного завода, который входит в госконцерн "Укроборонпром".

Об этом сообщил пресс-центр НАБУ. 

Действия чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366² Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый в течение сентября 2016 года – января 2017 года получил от лиц, связанных с компанией "Оптимумспецдеталь",  более 2,44 млн грн "отката" за сокрытие махинаций с "безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу этой компании".

Кроме того, по информации украинских антикоррупционных органов, чиновник не задекларировал в 2020 году квартиру в Болгарии, принадлежащую его жене. Стоимость квартиры на дату ее регистрации в 2020 году по курсу Нацбанка Украины составляла около 1,33 млн грн, отметили в НАБУ. 

Имени чиновника правоохранители не называют. По информации издания "Слово и дело", это директор Изюмского приборостроительного завода, депутат Изюмского городского совета Харьковской области Сергей Филоненко.

В "Укроборонпроме" сообщили, что подозреваемого чиновника отстранили от выполнения служебных обязанностей. 

"Укроборонпром" сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всестороннее содействие в расследовании как этого дела, так и раскрытия всех уголовных преступлений, производство по которым на данный момент открыто", – говорится в релизе, опубликованном на сайте концерна. 

Контекст:

В НАБУ напомнили, что украинские антикоррупционные органы расследовали ряд коррупционных эпизодов в деятельности "Укроборонпрома" с участием фирмы "Оптимумспцедатель". 

Дело о взятке Филоненко касается коррупции в оборонной сфере Украины, о которой стало известно из расследования Bihus.info, уточняет Центр противодействия коррупции. Следствие установило девять участников этой коррупционной схемы. Из них четверо осуждены, еще четверо – на скамье подсудимых, отметили в НАБУ. Среди фигурантов – Игорь Гладковский, сын бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. 

По данным следствия, Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну "Укроборонпром" поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн. Всего правоохранители установили восемь участников коррупционной схемы: двое из них уже осуждены, двое находятся в статусе подозреваемых, дела еще четверых рассматривают в суде, сообщили в НАБУ. 

Подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) Гладковскому-младшему вручили 21 декабря прошлого года. 28 декабря расследование в отношении него завершили.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, Болгария, антикоррупционное бюро, взятка, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, декларирование, квартира, Центр противодействия коррупции, Оптимумспецдеталь, госконцерн
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