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ПОЛИТИКА

В САП заявили, что завершили расследование по факту попытки подкупа полицейских нардепом Трухиным

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7 сентября Трухин в Facebook подтвердил вручение ему подозрения
7 сентября Трухин в Facebook подтвердил вручение ему подозрения
Фото: sluga-narodu.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила следствие по делу в отношении народного депутата, подозреваемого в попытке подкупа патрульных полицейских.

Об этом 28 сентября сообщается в Facebook САП.

"Прокурором САП по материалам досудебного расследования НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины ІХ созыва, который за "150 тыс." пытался подкупить патрульных полицейских", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы производства открыты стороне защиты для ознакомления.

В САП не назвали имени нардепа, но напомнили, что в августе 2021 года он предложил сотрудникам патрульной полиции "неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тыс. без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП".

"7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины", – напомнили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid026ExH4DobtKTU6tiCdPrBhZ9BCzdAdCz45pw56XLqDWx3H8jsd1RfGHfVAP3zVyTRl

7 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин в Facebook подтвердил вручение ему подозрения.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Трухину, который пытался подкупить патрульных полицейских, сообщили 20 сентября в САП. В частности, ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тыс. грн, а также обязал его воздерживаться от общения с главой МВД Денисом Монастырским.

Срок действия обязательств – 20 ноября 2022 года включительно.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. 

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея". "Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.

24 августа 2022 года ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин

Теги: Украина, ДТП, прокуратура, авария, депутаты, следствие, расследование, взятка, антикоррупционная прокуратура, полицейский, подозрение, САП, автомобиль, подкуп, Александр Трухин, прокурор, нардеп
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