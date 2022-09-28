В САП заявили, что завершили расследование по факту попытки подкупа полицейских нардепом Трухиным

Об этом 28 сентября сообщается в Facebook САП.

"Прокурором САП по материалам досудебного расследования НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины ІХ созыва, который за "150 тыс." пытался подкупить патрульных полицейских", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы производства открыты стороне защиты для ознакомления.

В САП не назвали имени нардепа, но напомнили, что в августе 2021 года он предложил сотрудникам патрульной полиции "неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 150 тыс. без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП".

"7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины", – напомнили в прокуратуре.

7 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин в Facebook подтвердил вручение ему подозрения.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Трухину, который пытался подкупить патрульных полицейских, сообщили 20 сентября в САП. В частности, ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тыс. грн, а также обязал его воздерживаться от общения с главой МВД Денисом Монастырским.

Срок действия обязательств – 20 ноября 2022 года включительно.